Cez víkend tu máme testovanie. Prosím používajte rozum.

V blogu nebudem obhajovať Matoviča, nie som jeho volič, no myslím si, že práve teraz sa treba zomknúť a pomôcť. Nerobme prosím podporu stranám, ktoré využívajú vašu hlúposť na svoj rast a pritom ohrozujú Vaše zdravie.

V poslednom čase mám veľmi veľkú nechuť čítať sociálne siete. Mám pocit, že ľudia okolo Harabína a Kotlebu majú pocit, že slovo nulitný je asi dôkaz toho ako ovládajú zákon, vedia čo je ústava a hlavne sú odborníci na infektologiu. Zaráža ma, že aj viacero ľudí s vysokoškolským vzdelaním verí tomu, že Kovid neexistuje, že to je americká akcia na vopchanie čipu do teľa a jeho ovládanie. Pravda je, že ani ja nie som za obmedzenia, ani ja nechcem aby moje dve deti boli doma a učili sa dištančne. Veľmi rád by som si opäť s kamarátmi zašportoval a išiel na pivko, chcem sa vrátiť do normálnosti a hlavne slušnosti okolo mňa, ale chápem okolnosti a viem, že tieto opatrenia a testovanie je potrebné. Viem, že niekomu vadí zavreté fitko, reštaurácia, kaderníctvo či cintorín. Tieto opatrenia nie sú útokom na slobodu, diktatúra ale sú to opatrenia, ktoré v podobnom rozsahu realizujú aj iné štáty, dokonca aj prísnejšie.

Prosím zomknime sa, neriešme výmyslom o čipoch, chripôčke a to, že mŕtvy by aj tak zomreli a podobne. Vydržme to a bude dobre. Zloba len túto agóniu predlžuje a niekto si cez Vás neveriacich robí len politickú kampaň.

Na záver dám jeden status na Facebooku, ktorý asi vystihuje niektoré indivíduá u nás na Slovensku:

Príspevok je vulgárny, ospravedlňujem sa.

Prísne opatrenia - Matovič je kkt, lebo robí opatrenia

Mierne opatrenia - Matovič je kkt, mali byť prísnejšie.

Testovanie osád - Matovič je kkt, aj my chceme testy zadarmo

Plošné testovanie - Matovič je kkt, ja nepôjdem, nie som ovca.

Británia, Belgicko, Česko a iné zavádzajú prísne opatrenia - Matovič je aj tak kkt.

Hlavný hygienik s viacerými titulmi a doktorátmi je tučný kkt - povedali študenti vysokej školy života.

Pele zavedie výnimočný stav pri 16 nakazených - záchranca krajiny.

Matovič zavedie výnimočný stav pri 1000 nakazených je kkt.

Prosím používajme občas hlavu. Ďakujem