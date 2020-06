Korona - Šetrenie obcí, len tak na oko.

Áno poviete si, že šetrenie je namieste. Obce prichádzajú o značnú časť rozpočtu, to je pravda. Šetriť treba, aj to je pravda. Ale. Nastáva to ale.

V niektorých obciach, ja sa zameriam na tú moju a to obec Hamuliakovo, to poňali trocha čudne. Poviete si ako čudne? No začnem vysvetľovať. Prvé čo sa škrtlo boli kultúrne podujatia a podpora športu v obci. Napriek tomuto šetreniu, čo pocítia hlavne obyvatelia sa napríklad v čase korony v obci kúpil multifunkčný traktor za viac ako 60 tisíc a donekonečna sa robia nové a nové projekty a audity, ako keby to bolo zadarmo. Sama starostka vo videozázname z OZ 8/2019 spomenula, že musia nanovo robiť projekt chodníka (nie za pár stovák), lebo pôvodný bol navrhnutý cez miestny cintorín, ba dokonca cez dve hrobové miesta. Alebo, že projekt zástavky prímestského autobusu sa musí prerobiť, lebo koliduje s cestou, ktorú schválila obec pre súkromníka. Samozrejme vinník nie je známy a peniaze v rozpočte na to sú. To že sa projekty delia na viacero častí, aby sa nemuselo realizovať verejné obstarávanie je asi každému jasné, taktiež víťazné firmy sú síce zväčša dve, ale majú rovnakú adresu a konateľov (len iný názov). Všetko ale v rámci zákona zverejnené je, ale tak schované a stroho popísané, že neznalý človek ani nevie čo a prečo sa robí.

Prejdime ale k téme čo chcem písať. Teda to šetrenie. Mali sme a ešte aj máme koronu. Všetko sa zastavilo na skoro 3 mesiace. Viacerí sme mali homeofice, krátili sa nám mzdy a nikde sme nemohli chodiť. Teraz nastal čas, že človek môže pookriať a začať žiť ako pred tým. Dať si pivo, kávu a posedieť si so susedom, známym niekde v miestnej krčmičke, kaviarni. Preto v našej obci nastala myšlienka urobiť deň obci v režime, žiadne mecheche za veľa peňazí, ale stánky miestnych umelcov, firiem a podnikateľov. Dať svojim občanom najavo, že obec na nich myslí a v rámci obce treba pomáhať ľudom, ktorí obec živia. Ide o to sa hlavne stretnúť. V obci máme mnoho krúžkov, umelcov a teda aj o kultúrny program by bolo hádam postarané. A aj keby nie, vždy sa dá zaobísť bez živej hudby. Asi sa už zabúda, že obecné dni majú byť o obci a ich obyvateľov, aby v ťažkej chvíli, ako Korona určite bola vedeli, že držíme spolu a ide nám o obec a život v nej. Tých aspektov, prečo akciu obecné dni urobiť aspoň v nejakom režime, by bolo neúrekom, no nenašli pochopenie. Verdikt bol jasný. Nie sú peniaze, obecné dni nebudú!

Tak som sa teda pozrel, kde by sa dali peniaze zohnať a našiel som. Pani starostka má okrem základného platu 2099 eur odsúhlasenú odmenu +25% a teda jej výsledný plat činí 2624 eur (schválené uznesením č. 103 OZ/2018). V čase Korona krízy úrad nepracoval, alebo bol v úspornom režime, čo tak keby pani starostka tých 25% platu darovala obci. Dajme tomu tie 3 mesiace čo bola kríza. Väčšina z nás bola voči svojim zamestnávateľom ústretová, teda mohla by byť aj naša pani starostka, lebo zamestnávame ju my občania (sme si ju zvolili). Obdobne to platí aj o poslancoch, ktorí majú paušálne odmenu 120 eur (7 poslancov x 3 mesiace) schválenú uznesením č.4 OZ/2019, veď zasadnutia neboli, boli dokonca zakázané. Zástupkyňa starostky má tiež paušálnu odmenu 120 eur bez toho či zastupuje, alebo nie (oznam na stránke obce z 28.2.2019). Keď to tak dobre narátam, vychádza mi suma cez 4000 eur a to v tak malej obci musí byť riadna „žúrka“ ak chceme minúť toľko peňazí za jeden, max dva dni.

Preto vyzývam nie len volených zástupcov obce Hamuliakovo, ale všetkých zástupcov obcí, aby skúsili hľadať rezervy a šetrenie obecnými peniazmi tam, kde to je možné a nie tam, kde to znižuje kvalitu a kultúru života v samotnej obci. Nie je to výzva, aby sa vzdali platov či odmien počas zvyšného volebného obdobia, ale v čase, keď sa nepracovalo, alebo pracovalo v úspornom režime a Korona taká bola. Dokážte, že Vám ide o voličov nie len pred voľbami.