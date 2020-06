Prečo je nutné, aby bol poslanec Marián Kotleba za fašistické symboly odsúdený?

Začnem úvodom, mám holú hlavu, sem tam nejaké tetovanie a dokonca raz v správach pri slove extrémizmus sa kamera zamerala na mňa. Nie, nie som rasista, fašista a ani obdivovateľ LSNS. Práve naopak, hnusí sa mi to a snažím sa proti

Ale prejdime k téme. Marián Kotleba a LSNS sa označujú za národnú stranu, nik im to neberie, ale ak by mali dobré úmysly a brali to naozaj vážne, tak SNP nie je pre nich zrada, ale hrdosť . Hrajú na city utláčaným, a sociálne slabším, ukazujú, ako „správne“ jedine oni vedia zatočiť s marginálnym obyvateľstvom, ako nám zlá Amerika a západná Európa škodí, aj keď peniaze z euro parlamentu sú fajn. Ich správny smer je len na východ, alebo krajne pravicový. Vadí im arabská kultúra, ale rabský chlieb s kebabom nie, presadzujú kresťanskú rodinu, ale na internete sa prezentovať úplne nahý, ako Bi pár je už OK. Tisíce mŕtvych ľudí v rámci holokaustu sa podľa nich nestalo, veď nie sú historici. Mŕtve deti sú asi podľa ich fantázie dielom Sorosovských Amerických filmových ateliérov. Týchto bludov a hoaxov nájdete na ich stránkach veľmi veľa. Nabádajú ľudí k tomu, aby vzdorovali. Reálne, ale ani sami nevedia ako dané problémové situácie riešiť. Viete si snáď predstaviť, ako by predstaviteľ LSNS riešil situáciu s Covid? Alebo ako napríklad Mizík rieši ekonomiku Slovenska? Ja veru nie. Táto predstava ma skôr desí. Ale teraz naozaj k téme, prečo treba, aby bol Kotleba odsúdený. Preto, lebo práve, že apelujú na jedincov, ktorým stačí napísať, že Cigán je zlý, že migrant nám ide zobrať prácu, alebo 5G sieť je čipovanie Billom Gatesom. LSNS tieto symboly dáva skoro všade, tak to tým ľudom, ktorí sú v podstate slušní a obyčajní Slováci a len znechutený politickou situáciou posledných rokov, dostane pod kožu a potom to je zlé a nahlodáva to slušnosť a dobro v nich. Rasizmus a obzvlášť fašizmus je veľmi zlý. Treba ho vyhubiť, netreba mu dávať žiaden podnet a ani náznak. Ak otec s mamou doma čítajú správy, ako ten migrant je zlý, alebo toto nie je dobré, tak dieťa vyrastie v nenávisti a to čo sa dozvie doma berie väčšinou za to správne aj keď je to postavené, takpovediac na výmysloch a vode.

Verím, že podprahový fašizmus a náckovstvo bude potrestané. Marián Kotleba a mnoho ďalších, musia byť riadne potrestaní. Náhody aké prezentuje LSNS nie sú náhody, veď ani tatér sa nepomýli a omylom nenatetuje namiesto jednorožca hákový kríž. Mier a stop fašizmu